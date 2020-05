OnePlus Z : le OnePlus 8 Lite finalement compatible 5G avec une puce Qualcomm ?

OnePlus a dévoilé ses OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro il y a déjà quelques semaines mais il reste dans les cartons une version lite plus abordable qui devrait être lancée pour cet été sous le nom officiel de OnePlus Z avec peut-être finalement un Soc Qualcomm plutôt qu'un MediaTek Dimensity 1000 comme pressenti initialement, qui lui apporterait dans tous les cas le support de la 5G.

Les smartphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro que nous avons testés sont les nouvelles références du fabricant chinois avec des caractéristiques très haut de gamme, mais également un prix en forte augmentation, à partir de 699 €.

Pour en avoir discuté nous-mêmes avec eux, OnePlus est toutefois conscient que cette nouvelle tarification a de quoi restreindre son public, notamment ceux habitués à l'excellent rapport qualité vs prix de OnePlus. C'est à ces personnes qu'est destiné le prochain smartphone de la marque à savoir le OnePlus Z (appelé initialement le OnePlus 8 Lite).

Rendu supposé du OnePlus Z (credit : @OnLeaks)

@MaxJmb avait déjà annoncé que ce smartphone sortirait pour juillet 2020 et qu'il pourrait être équipé d'un SoC MediaTek Dimensity 1000 apportant une compatibilité 5G, mais cela aurait alors été une première, OnePlus se fournissant en effet toujours chez Qualcomm avec ses très appréciées puces Snapdragon.

Aujourd'hui la donne semble changer, puisque le OnePlus Z profiterait finalement d’un Snapdragon 765

Comme on peut le voir sur le schéma publié, on trouve un SoC sur lequel est inscrit " 765 " ce qui désigne le récent Snapdragon 765 présenté en décembre dernier et qui supporte bien la 5G. OnePlus resterait ainsi fidèle à son fidèle partenaire Qualcomm. La rumeur du MediaTek Dimensity 1000 pourrait également avoir été utilisée pour des questions de négociation.

Pour rappel, selon les dernières rumeurs et leaks, le OnePlus Z offrirait un affichage 6,4 pouces AMOLED FHD+ avec rafraîchissement d'écran 90 Hz, 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go d'espace de stockage et une batterie de 4000 mAh avec Warp Charge 30W, le tout avec un tarif inférieur à 500 €.

En attendant d'en savoir plus, vous pouvez toujours profiter de tarifs canon avec le OnePlus 8 à 559 € au lieu de 699 € ou le OnePlus 7T Pro à 561 € !