OneWeb lance 36 nouveaux satellites

Avec Soyouz et Arianespace, l'opérateur OneWeb met sur orbite 36 nouveaux satellites de télécommunications pour sa constellation d'accès à Internet à haut débit.

Depuis le cosmodrome de Vostchny en Russie, une fusée Soyouz opérée par Arianespace a décollé à 07h14 heure locale (dans la nuit de dimanche à lundi heure de Paris) avec à bord une charge utile d'une masse de 5,8 tonnes.

Dans le cadre de cette mission d'une durée de 3 heures et 52 minutes et avec neuf séparations (neuf lots), 36 satellites de télécommunications OneWeb ont été placés sur orbite terrestre basse à 450 km d'altitude. Un succès pour le deuxième lancement de satellites OneWeb cette année.

OneWeb a confirmé l'acquisition du signal pour tous les satellites. Par leurs propres moyens de propulsion, ils vont rejoindre une orbite opérationnelle à une altitude de 1200 km. L'opérateur annonce avoir désormais une constellation de 182 satellites en orbite sur les 648 attendus.

Trois des cinq lancements pour Five to 50

L'objectif de OneWeb est de fournir un accès à Internet à haut débit et faible latence à tous et partout dans le monde. Avec des terminaux compatibles, la constellation OneWeb permettra un débit d'environ 50 Mbps avec une couverture 3G, LTE, 5G et Wi-Fi.

" Ce lancement rapproche OneWeb de son ambition Five to 50 qui prévoit le lancement d'un service commercial d'ici la fin de l'année. " OneWeb souligne 60 % de la constellation nécessaire pour permettre à sa solution de connectivité d'atteindre toutes les régions situées au-dessus du 50e parallèle nord.

Des services devraient ainsi couvrir le Royaume-Uni, l'Alaska, l'Europe du Nord, le Groenland, l'Islande, les mers arctiques et le Canada. Rappelons que OneWeb a évité la faillite l'année dernière grâce à une reprise par un consortium formé du groupe indien Bharti avec l'État britannique.