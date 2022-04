Des satellites OneWeb seront lancés par des fusées indiennes

OneWeb a signé un accord avec New Space India pour le lancement depuis l'Inde de ses satellites d'accès à Internet en orbite basse.

Pour le déploiement de sa constellation de satellites de télécommunications en orbite terrestre basse et l'ambition de fournir un accès Internet à haut débit partout dans le monde, OneWeb a annoncé avoir conclu un accord avec New Space India Limited.

New Space India Limited est la branche commerciale de l'Organisation indienne de recherche spatiale ISRO (Indian Space Research Organisation). Le premier lancement avec New Space India est prévu pour cette année 2022 depuis le Centre spatial de Satish-Dhawan à Sriharikota.

A priori, ce lancement devrait se faire avec une fusée GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) développée par l'Agence spatiale indienne. OneWeb se contente d'indiquer que les lancements avec New Space India viendront s'ajouter à sa constellation en orbite qui compte 428 satellites, soit 66 % de la flotte totale.

New Space India et SpaceX

Le contrat avec New Space India fait suite à un autre accord entre OneWeb et SpaceX afin de permettre de reprendre les lancements de satellites interrompus en mars dans le contexte de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales contre la Russie.

Privé de l'accès au lanceur russe Soyouz (opéré par Arianespace), OneWeb a dû se résoudre à se tourner vers SpaceX qui déploie un service concurrent avec sa constellation Starlink. Tant pour SpaceX que New Space India, OneWeb n'entre pas dans les détails et pour le nombre de lancements.

Rappelons que l'entreprise OneWeb est détenue par le groupe indien Bharti, le gouvernement britannique, l'opérateur de satellites Eutelsat, le groupe japonais Softbank, le conglomérat sud-coréen Hanwha et compte également comme investisseur le fournisseur de satellites américain Hughes (Echo Star).