Opera intègre Twitter (et Discord pour Opera GX)

Après Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram ou encore Telegram, c'est désormais Twitter qui fait son apparition dans Opera. Le réseau social de microblogging est en effet désormais intégré dans la barre latérale du navigateur.

Comme précédemment, il s'agit essentiellement de proposer un meilleur confort d'utilisation pour les plus actifs depuis leur navigateur sur ordinateur avec de tels réseaux sociaux et messageries. Cela reste optionnel et à épingler si besoin.

Également récemment publiée, la nouvelle version d'Opera GX - le navigateur Opera pour le gaming - offre d'autres intégrations dans sa barre latérale. On y retrouve Facebook Messenger, WhatsApp et Instagram, mais également Twitch et désormais Discord pour mieux coller au public visé.

À noter par ailleurs pour Opera dans sa version 69, des améliorations pour la bascule entre les onglets via Ctrl+Tab avec davantage d'onglets visibles et de plus grandes vignettes, un nouveau widget pour la météo.

Pour ses navigateurs sur l'ordinateur (desktop), Opera revendique 73 millions d'utilisateurs actifs par mois (mars 2020).