Le navigateur Opera avec appels vidéo popout et Pinboards

Opera annonce la publication d'une mouture stable de son navigateur sur ordinateur avec un nom de code R5. Elle comprend plusieurs nouveautés avec un design censé être adapté aux mœurs en ligne actuelles, à commencer par la visioconférence.

En matière d'appels vidéo, Opera introduit une solution dite popout et compatible avec Microsoft Teams, Google Meet et Zoom. Une autre dénomination pour désigner du détachement vidéo assimilable à du Picture-in-Picture.

L'onglet de visioconférence - la vidéo - est détaché automatiquement dans une fenêtre flottante et au-dessus des autres onglets de navigation. Le popout (ou pop-out) peut en outre être rendu transparent si souhaité.

Le but recherché est de faciliter le multitâche pendant les appels vidéo. L'onglet avec l'appel vidéo actif est identifié par une barre rouge pour le repérer plus facilement. Opera indiquera par ailleurs qu'un onglet enregistre à partir du micro.

Une autre nouveauté mise en avant est Pinboards (en bêta ; via le menu). Sous forme visuelle, un tableau d'affichage permet de créer des collections de sites web, images, liens et notes. Grâce à un lien avec un identifiant unique (https://pinboard.opera.com/view/[ID]), un Pinboard peut être partagé. Aucune inscription n'est nécessaire.

Pour la barre latérale et avec le lecteur de musique intégré, Opera ajoute d'autres services comme Deezer, Tidal et SoundCloud, en plus d'Apple Music, Spotify et YouTube Music. Le Player profite par ailleurs de contrôles supplémentaires pour la lecture de musique.