R2020 : Opera introduit des espaces de travail

Pour les utilisateurs ayant l'habitude de manipuler un grand nombre d'onglets, le navigateur Opera dans sa nouvelle mouture 67 introduit une fonctionnalité baptisée Workspaces. Comme son nom l'indique, il s'agit d'espaces de travail.

Grâce à ces espaces de travail, les onglets des pages peuvent être gérés en fonction de thématiques ayant par exemple trait au travail, les loisirs, les achats ou autres. C'est l'utilisateur qui décide dans la limite de jusqu'à cinq thématiques à personnaliser.



Avec les workspaces, l'utilisateur conserve des onglets bien rangés en un même lieu et réduit ainsi la distraction par rapport à d'autres onglets relatifs à des activités différentes. Si la fonctionnalité est désactivée, tous les onglets se retrouvent alignés comme habituellement sur la barre des onglets.

Une analogie est faite avec des poches pour des onglets qui peuvent être remplies ou vides. Il n'est pas question de conteneurs dans la mesure où l'isolement des données de navigation n'entre pas en jeu. Néanmoins, avec le rechargement des onglets, seuls ceux de l'espace de travail actif seront réactualisés.

La gestion des espaces de travail s'opère depuis la barre latérale d'Opera et ses options. Elle offre plusieurs possibilités. D'autres nouveautés d'Opera 67 concernent un raccourci clavier Crtl + Tab plus visuel pour naviguer entre les onglets et leurs miniatures, la mise en évidence d'onglets en double, une fenêtre vidéo flottante avec le picture in picture (incrustation vidéo), une option d'activation de DNS over HTTPS avec le choix du fournisseur DoH.

Cette version 67 d'Opera sur ordinateur s'inscrit dans la série Reborn pour apporter des modifications de design et nouvelles expériences de navigation. Il y a eu Reborn 1, Reborn 2 et Reborn 3 avec des éléments comme les messageries dans la barre latérale, Mon Flow et la connexion à Opera Touch, un portefeuille de cryptomonnaies intégré, un VPN plus rapide…

Avec la publication d'Opera 67, c'est l'ouverture d'un cycle R2020 centré sur " l'amélioration de la qualité de vie. " Les onglets ont eu la primeur parce qu'ils sont jugés comme un élément important et très utilisé du navigateur. Petit rappel... Opera revendique avoir inventé les onglets de navigateur.