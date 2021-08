Oppo : la caméra sous l'écran impressionne

Oppo prépare un smartphone qui aura pour particularité d'intégrer un capteur photo frontal logé sous son écran, et bonne nouvelle : les résultats sont impressionnants.

Cela fait plusieurs années que les constructeurs de smartphones planchent sur l'intégration de capteurs photo directement sous les dalles LCD ou OLED. Si ZTE a déjà proposé un smartphone (l'Axon 20 5G) doté de cette technologie, les résultats sont loin d'être au rendez-vous : la zone de l'écran située au-dessus du capteur affiche constamment des artefacts et la qualité photo est loin d'être à la hauteur des standards d'aujourd'hui.

Pour que cette technologie fonctionne, il faut que la dalle soit suffisamment transparente quand elle n'affiche rien, afin de laisser entrer suffisamment de lumière vers le capteur photo. En contrepartie, lorsque le capteur n'est pas utilisé, il faut que la zone soit en mesure d'afficher des images, sans aucune coupure avec le reste de l'image.

Et c'est justement ce à quoi est arrivé Oppo dont on découvre la technologie en vidéo.

Le blogger Song X3 a partagé une vidéo qui présente le module d'Oppo et l'on peut ainsi voir un affichage parfait sur 100% de la dalle, et d'excellents résultats au niveau des selfies. La démonstration est particulièrement bluffante et elle devrait se généraliser sur grand nombre d'appareils dans les mois qui s'annoncent.