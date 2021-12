Oppo Find N : le design du smartphone avec écran pliable se dévoile avant l'heure

En attendant une présentation plus complète mi-décembre, le premier smartphone avec écran pliable de la marque Oppo se montre déjà via des rendus diffusés par @evleaks.

La marque Oppo a déjà commencé à teaser sur son premier smartphone doté d'un affichage souple repliable Oppo Find N qu'elle présentera en détail le 15 décembre pour son événement Oppo Inno Day 2021.

Dès à présent, le leaker @evleaks en dévoile l'aspect sur Twitter grâce à une série de rendus montrant l'appareil mobile sous toutes les coutures. Le design sera proche de celui du Galaxy Z Fold 3 de Samsung avec un écran souple sur la face interne, s'ouvrant et se fermant comme un livre.

Credit : @evleaks

Un écran externe avec poinçon pour le capteur photo avant est présent d'un côté trandis qu'un groupe de trois capteurs photo émerge de la coque. Il comporterait un module principal de 50 megapixels accompagné de capteurs 16 et 13 megapixels.

Dans un billet de blog, la marque insiste sur le fait qu'elle a beaucoup travaillé sur ce modèle pour en obtenir le meilleur, plutôt que se lancer trop vite dans l'aventure. Plusieurs années de R&D et de multples prototypes ont donné corps à l'Oppo Find N.

Certains aspects ont été particulièrement étudiés et le fabricant laisse entendre que son modèle souffrira moins de l'apparition de la pliure au niveau de la charnière qui concerne les modèles de première génération.

Pour le prix, il y a déjà des rumeurs sur un tarif de 12999 yuans (1810 € environ) en version 8 / 256 Go et de 13999 yuans (1950 € environ) pour le modèle 12 / 512 Go mais cela demandera confirmation.