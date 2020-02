Oppo Find X2 Pro : le smartphone repéré sur Geekbench

La marque Oppo devait profiter du salon MWC 2020 de Barcelone pour présenter sa nouvelle série de smartphones haut de gamme Oppo Find X2, deux ans après le smartphone initial.

Elle veut marquer les esprits avec une fiche technique relevée reposant sur le SoC Snapdragon 865, de la 5G, un affichage AMOLED aux réglages avancées ou encore de la charge (super) rapide 65W.

La série devrait se composer de deux modèles, Oppo Find X2 et Oppo Find X2 Pro, et ce dernier a fait une apparition sur Geekbench.

Il confirme la présence du SoC Snapdragon 865 accompagné de 12 Go de RAM et obtient des résultats conformes aux attentes avec 913 points en test single core et 3308 points en test multicore.

Il porte la référence Oppo CPH2025 et sera livré avec Android 10 à bord et une surcouche ColorOS.

L'Oppo Find X2 Pro devrait en principe proposer un rafraîchissement d'écran 120 Hz et un affichage en résolution 2K / QHD, vraisemblablement avec un trou dans l'écran pour le capteur photo avant.