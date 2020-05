Les smartphones Oppo Find X2 Pro, X2 Neo et X2 Lite disponibles aujourd'hui en France à partir de 449 €

Oppo propose depuis aujourd'hui en France le Find X2 Pro en haut de gamme avec Soc Snapdragon 865 mais également des modèles moyens de gamme avec les Find X2 Neo et Find X2 Lite équipés du Snapdragon 765G, également compatible 5G.

Pour rappel, le Find X2 Neo affiche sur un écran OLED incurvé de 6,5 pouces (2400 x 1080 pixels) avec un rapport écran-corps de 93,4 %. Le taux de rafraîchissement est de 90 Hz et avec une réactivité tactile de 180 Hz. Un capteur d'empreintes digitales est sous l'écran qui loge un capteur photo de 32 mégapixels dans un poinçon en haut à gauche.

À l'arrière, ce sont quatre capteurs photo avec un capteur principal de 48 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels à 115°, monochrome de 2 mégapixels et téléobjectif de 13 mégapixels avec zoom hybride x5 (zoom optique x2).

Une technologie de vidéo ultra stable profite à l'objectif principal et à l'ultra grand-angle. C'est également le cas pour le Find X2 Lite où l'on retrouve à l'arrière un capteur principal de 48 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels, monochrome de 2 mégapixels et capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait. Le capteur avant est également de 32 mégapixels, mais logé dans une encoche en forme de goutte d'eau.

L'écran du Find X2 Lite est OLED de 6,4 pouces (2400 par 1080 pixels) avec taux de rafraîchissement de 60 Hz et un rapport écran-corps de 90,8 %. L'appareil ne dispose pas de haut-parleurs stéréo contrairement au Find X2 Neo.

Le SoC 765G est associé à 12 Go de RAM (LPDDR4x) sur le Find X2 Neo et 8 Go sur le modèle Lite, un stockage de 256 Go et 128 Go (UFS 2.1). La batterie embarquée est de 4025 mAh avec support de la technologie de charge rapide VOOC 4.0 en 30 W. Oppo promet de récupérer 50 % de recharge en 20 minutes, 75 % en 30 minutes et 100 % en 56 minutes.



Le Oppo Find X2 Pro est doté pour sa part d'un affichage AMOLED 6,7 pouces QHD+ avec rafraîchissement d'écran 120 Hz et luminosité de 1200 nits mais aussi échantillonnage 240 Hz pour une réactivité parfaite.

Oppo y a ajouté un coprocesseur 01 Ultra Vision Engine dédié à l'affichage vidéo, avec support du HDR et intégration d'un lecteur d'empreintes sous l'écran. Le capteur photo avant de 32 megapixels prend place dans un trou dans l'affichage.

Il utilise un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55 et compatibilité WiFi 6 associé et jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 512 Go de stockage UFS 3.0. La batterie est de 4260 mAh avec recharge rapide 65W Super VOOC via le port USB-C.

Le smartphone Oppo Find X2 Pro embarque un triple capteur photo avec pour la première fois un module Sony IMX689 de 48 megapixels avec un grand capteur 1/1,43" pour récupérer un maximum de lumière. On trouve un deuxième capteur 48 megapixels pour de l'ultra grand angle et un module périscopique de 13 megapixels capable de zoom sans perte x10.

Les smartphones Oppo sont déjà disponibles en France notamment chez Fnac avec des écouteurs sans fil offerts aux prix respectifs de :