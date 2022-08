L'excellent smartphone OPPO Find X3 Neo 5G voit son prix chuter, mais aussi des PC portables, claviers, TV...

Le bon plan du jour est le smartphone OPPO Find X3 Neo 5G qui profite d'une belle réduction sur le site de Rueducommerce.

Ce dernier est doté d'un écran AMOLED de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. L'appareil est compatible 5G. Il est propulsé par le SoC Snapdragon 865 associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pour la partie photo, nous notons la présence à l'arrière du smartphone, d'un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP, d'un ultra grand-angle de 16 mégapixels, d'un téléobjectif de 13 mégapixels et d'une macro de 2 mégapixels. La batterie du mobile affiche une bonne capacité de 4500 mAh et elle est compatible avec la charge rapide 65W.

Le Oppo Find X3 Neo 5G est en solde à 479 € au lieu de 749 € sur Rueducommerce avec la livraison gratuite.



