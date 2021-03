La gamme Find X3 d'Oppo avec des modèles Neo et Lite

La nouvelle série Find X3 d'Oppo se décline avec des modèles Neo et Lite avec des prix plus abordables que le Find X3 Pro.

En plus du " flagship " Find X3 Pro, la marque Oppo dévoile également deux modèles Oppo Find X3 Neo et Oppo Find X3 Lite qui complètent cette nouvelle gamme avec des propositions tarifaires plus abordables.

Pour ces deux modèles, Oppo souligne notamment un quadruple capteur photo à l'arrière, un mode Vidéo IA avec traitement pour filmer dans des conditions de faible luminosité et adapter l'éclairage au décor, la charge rapide 65W SuperVOOC 2.0.

L'Oppo Find X3 Neo est équipé d'un SoC Snapdragon 865 - qui était le très haut de gamme de 2020 - associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que c'est un Snapdragon 765G pour l'Oppo Find X3 Lite avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et donc une compatibilité 5G pour tous les deux.

Oppo Find X3 Neo

La partie photo à l'arrière du Find X3 Neo est composée d'un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, ultra grand angle de 16 mégapixels, téléobjectif de 13 mégapixels (zoom optique x2) et macro de 2 mégapixels.

Pour le Find X3 Lite, c'est un module photo principal de 64 mégapixels, ultra grand angle de 8 mégapixels, monochrome portrait et macro de 2 mégapixels.

C'est un affichage AMOLED de 6,55 pouces avec définition FHD+ et taux de rafraîchissement de 90 Hz pour le Find X3 Neo, tandis qu'il est de 6,4 pouces pour le Find X3 Lite qui dispose par ailleurs d'un port jack.

Oppo Find X3 Lite

Comme pour l'Oppo Find X3 Pro, la date de commercialisation pour les Oppo Find X3 Neo et Oppo Find X3 Lite est le 30 mars à respectivement 799 € et 449 €.