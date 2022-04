Oppo lance son Reno 7, un entrée de gamme spécialisée dans le selfie

Oppo a finalement levé le voile sur le Reno 7, un smartphone d'entrée de gamme que la marque décrit comme "spécialiste du portrait". Chose intéressante, le smartphone n'est commercialisé qu'en ligne.

Le smartphone affiche un design soigné avec un dos en cuir et fibre de verre dans la version orange crépuscule. L'écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces 90 Hz est marqué d'un léger menton et d'un poinçon situé dans le coin supérieur gauche, il camoufle également un lecteur d'empreintes digitales.

En interne, on regroupe un SoC Snadpragon 680 ainsi qu'un modem limité à la 4G, une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide 33W et 128 Go de stockage extensible via le port MicroSD.

La partie photo est plutôt intéressante puisque le constructeur a choisi d'installer un capteur IMX709 de 32 Mp en façade qui permettrait de réaliser des selfies de qualité inégalée, notamment grâce à une matrice de Bayer améliorée capable de capter 60% de lumière en plus.

Les modules principaux se composent d'un grand angle 64 MP (25 mm, f/1.7) et d'un capteur macroscopique de 2 MP.

L'Oppo Reno 7 est annoncé à 330€, il profite également d'une offre de lancement chez Cdiscount à seulement 299€.