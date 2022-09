Oppo lance ses Reno 8 , lite et Pro en France

La marque chinoise Oppo à s'implanter plus largement en Europe et notamment en France, et cela passe, en cette semaine de rentrée par le lancement de la gamme Reno8 dans l'hexagone.

Le Reno 8 se décline ainsi en trois versions : Lite, standard et Pro

Oppo Reno 8 Lite

Le Reno 8 Lite constitue le modèle le plus accessible de la gamme. Il embarque un écran AMOLED de 6,43 pouces en 2400x1080 pixels (409 ppp) avec un poinçon logé dans le coin supérieur gauche pour abriter un capteur vidéo de 16 Mpx.

En interne, on trouve un Soc Snapdragon 695 associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La partie photo se compose de 3 capteurs 64, 2 et 2 MPX. Sa prise en charge du Bluetooth se limite à la version 5.1 et le WiFi à la version 5 (ac). Comme tous les autres modèles, il dispose d'un lecteur d'empreintes logé sous son écran et d'une batterie de 4500 mAh. Il se décline en noir et arc-en-ciel pour un tarif de 449€

Le Reno 8 standard pour sa part hérite du même écran AMOLED de 6,43 pouces, mais intègre un Soc Mediatek Dimensity 1300 associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La partie photo propose trois capteurs de 50, 8 et 2 Mpx et le capteur selfie est de 32 Mpx.

Coté connectivité, le Reno 8 propose du Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 6 (ax). Il se décline en noir et en or pour 599€.

Enfin, le Reno 8 Pro propose un écran plus large de 6,7 pouces en 2412x1080 pixels. Il embarque un Soc Dimensity 8100 MAX associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi qu'une partie photo composée de 3 capteurs : 50, 8 et 2 Mpx avec un capteur selfie 32 Mpx logé dans un poinçon centré cette fois sur le haut de l'appareil.

Comme la version standard, il propose le Bluetooth 5.3 ainsi que le Wi-Fi 6 (ax), il se décline en noir ou vert pour 799€.

Chaque appareil est compatible 5G et profite actuellement d'une offre de lancement jusqu'au 14 septembre permettant d'obtenir des écouteurs Enco Free2 ou Enco X2 en fonction du modèle acheté.