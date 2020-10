L'Oppo Reno 10x Zoom à moitié prix, mais aussi Bose QuietComfort 35 II et Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Le smartphone Oppo Reno 10X Zoom se distingue facilement grâce à un appareil photo avant coulissant et un système de zoom sans perte x10 à l'arrière.

Le bon plan du jour concerne le smartphone Oppo Reno 10x Zoom qui propose un écran OLED 6,6 pouces sans encoche. Cet Oppo Reno exploite un SoC Snapdragon 855 accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go d'espace de stockage interne avec possibilité d'accroître la mémoire interne avec une carte microSD.

Au niveau de la photographie, on retrouve à l'arrière un triple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un autre module de 13 mégapixels et enfin un module de 8 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. L'Oppo Reno 10x Zoom embarque une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide.

Le smartphone Oppo Reno 10X Zoom est à 399 € seulement au lieu de 699 € chez Cdiscount !



Vous pourrez également retrouver le casque audio sans fil Bose QuietComfort 35 II qui propose une réduction de bruit active optimale qui est considérée comme l'une des meilleures du marché. La qualité audio de ce casque est très impressionnante avec notamment un système de kit main libre très appréciés par ces utilisateurs.

Le casque Bose est équipé de la technologie Bluetooth 4.1, mais aussi du NFC. Pour son autonomie, il est alimenté par une batterie Li-Ion qui permettra 20 heures d'écoutes en continu avec un temps de recharge de 2 heures et demie.

Le casque audio Bose QuietComfort 35 II est actuellement proposé à 189 € au lieu de 299 € chez Cdiscount !



Enfin, la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Essential est équipée d'un moteur de 250 Watts qui permet une vitesse maximale de 20 km/h, ce qui répond aux nouvelles règles concernant les trottinettes et vélos électriques. Cette trottinette possède un écran LED qui permet à l'utilisateur de suivre en direct la vitesse, le niveau de la batterie, et bien d'autres données.

Au niveau de l'autonomie, vous pourrez profiter de 20 km grâce à une batterie de 5100 mAh. Cette trottinette Xiaomi est légère avec un poids de 12 kg seulement et supporte une charge de 100 kg. Enfin, il est à préciser que la Mi Electric Scooter Essential est pliable, ce qui facilite grandement les déplacements et le rangement de cette dernière.

Vous retrouverez la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Essential à 268 € seulement au lieu de 319 € chez la Fnac.



