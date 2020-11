Les smartphones Oppo Reno 2 et OnePlus 8 Pro, mais aussi le Surface Pro 7 128 et 256 Go en promotion

Commençons par le Oppo Reno 2 qui profite d'un grand écran 6,55 pouces FHD+ avec dalle AMOLED, définition 2400 x 1080 pixels et ratio 20:9, pour un ratio-écran / face avant de plus de 93%. On trouvera un SoC Snapdragon 730G, c'est-à-dire la version spéciale gaming aux performances légèrement supérieures à celles du SD730, avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage.

Pour la photo, on trouve un capteur avant de 16 mégapixels et 4 capteurs arrière de respectivement 48, 13, 8 et 2 mégapixels. Le smartphone propose une batterie de 4000 mAh avec charge rapide 20 Watts.

Le smartphone Oppo Reno 2 est actuellement en promotion à 299 € au lieu de 449 € chez Darty !



Poursuivons avec le smartphone OnePlus 8 Pro qui propose un affichage AMOLED de 6,78 pouces, avec poinçon, qui permet une résolution de 512 ppi et qui bénéficie d'un rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus 8 Pro exploite un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55 accompagné de 8 à 12 Go RAM et 128 à 256 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photographie, ce smartphone OnePlus propose un capteur frontal de 16 mégapixels et à l'arrière on retrouve quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un module ultra grand angle de 48 mégapixels, un module téléobjectif de 8 mégapixels et un module avec filtre de couleur 5 mégapixels. Enfin, le OnePlus 8 Pro est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et charge sans fil.

Le smartphone OnePlus 8 Pro est à 749 € seulement chez Amazon au lieu de 899 €



Enfin, la tablette hybride Surface Pro 7 de Microsoft possède un affichage LCD avec un écran de 12,3 pouces qui permet une définition de 2736 pixels x 1824 pixels. Elle intègre un SoC Intel Core i5 accompagné de 4 à 16 Go de RAM et de 128 Go à 1 To d'espace de stockage interne.

Niveau photo vous trouverez un capteur photo frontal de 8 mégapixels, idem pour le module arrière. Pour la connectique, profitez d'un port USB 3.1 et d'une prise jack. La connectivité se fait avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Cette Surface Pro 7 est alimentée par une batterie Li-Po qui est compatible à la charge rapide, mais pas à la recharge sans fil.

Vous trouverez la tablette Microsoft Surface Pro 7 128 Go à 899 € au lieu de 1328 € chez Amazon, mais aussi avec 256 Go à 999 € au lieu de 1719 € chez la Fnac.



