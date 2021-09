Oppo lance sa gamme de smartphones Reno 6 en France

Les smartphones Reno 6 Pro et Reno 6 de la marque Oppo débarquent en France à des prix de 799 € et 499 €.

Après des présentations pour divers pays dans le monde, c'est au tour de la France qui a droit au lancement des smartphones Reno 6 Pro et Reno 6 de la marque Oppo dans le milieu de gamme. Ils sont tous les deux avec compatibilité 5G.

Épais de 7,99 mm pour un poids de 188 g, le Reno 6 Pro profite d'un nouveau revêtement Oppo Glow. Il affiche sur un écran AMOLED incurvé de 6,5 pouces avec définition FHD+ (2400 x 1080 pixels) et taux de rafraîchissement de jusqu'à 90 Hz. Il est certifié HDR10+. Un capteur d'empreintes digitales est sous l'écran.

L'appareil est équipé d'un SoC Snapdragon 870 de Qualcomm (1 x 3,2 GHz, 3 x 2,4 GHz, 4 x 1,8 GHz) associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une technologie RAM Expansion d'Oppo permet de transformer une partie du stockage disponible en espace RAM… si besoin.

Il embarque une batterie d'une capacité totale de 4500 mAh (2 x 2250 mAh ; deux cellules connectées en série) avec support de la charge filaire 65 W SuperVOOC 2.0 pour une charge complète promise en 31 minutes.

À l'avant, c'est un capteur Sony IMX615 de 32 mégapixels. À l'arrière, le Reno 6 Pro dispose d'un quadruple capteur photo avec capteur principal IMX766 co-développé par Oppo et Sony de 50 mégapixels, ultra grand angle de 16 mégapixels, téléobjectif de 13 mégapixels (zoom optique x2) et macro de 2 mégapixels, avec aussi un capteur de température des couleurs.

Oppo souligne notamment un mode portrait vidéo, une détection automatique de la lumière ambiante afin de procéder à des optimisations vidéo en fonction, une fonctionnalité Focus Tracking pour améliorer les capacités de mise au point automatique des vidéos.

Un design rétro ultra fin...

Le Reno 6 a des fonctionnalités similaires en étant moins bien fourni en matière de spécifications. Il est plus fin (7,59 mm) et plus léger (182 g), et sacrifie les bords incurvés de l'écran AMOLED FHD+ qui est de 6,4 pouces (taux de rafraîchissement de 90 Hz). Avec son design dit rétro ultra fin, il a des faux airs d'un iPhone 12.

L'Oppo Reno 6 est équipé d'un SoC Dimensity 900 de MediaTek (octocore jusqu'à 2,4 GHz) associé à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Il dispose d'une batterie de 4300 mAh (2 x 2150 mAh) avec également la compatibilité avec la charge rapide 65 W SuperVOOC 2.0.

Au dos, le module photo est composé d'un capteur principal de 64 mégapixels, ultra grand angle de 8 mégapixels et macro de 2 mégapixels.

Disponibles à partir d'aujourd'hui, les smartphones Reno 6 Pro et Reno 6 sont respectivement annoncés à 799 € et 499 € avec des offres de lancement jusqu'à la fin du mois pour des accessoire offerts. Hormis le site de la marque, ils sont aussi proposés par divers partenaires (Amazon, Boulanger, Darty, Fnac…).