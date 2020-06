Oppo SuperVOOC 3.0 : de la charge filaire 80W pour 2021 ?

La puissance (et par extension la rapidité) de charge est clairement devenue un argument commercial pour les fabricants de smartphones qui en usent désormais largement dans leur communication.

De 18W, en train de devenir le standard en ouverture de gamme, on trouve couramment des capacités de charge de 30, 40 et même jusqu'à 65W sur les modèles les plus évolués.

La marque Oppo a annoncé fin septembre 2019 sa technologie SuperVOOC 2.0 assurant une charge filaire de 65W, progressivement déployée sur ses modèles, et qui permet la charge complète d'une batterie de 4000 mAh en 30 minutes.

Selon les réseaux sociaux chinois, le fabricant prépare pour 2021 une évolution SuperVOOC 3.0 qui passera à une puissance de 80W, ramenant un temps de charge complet à 15 minutes.

Le fabricant n'a encore rien dit de cette future solution de charge et il faudra donc patienter avant de la voir officialisée, tandis que se développement également des solutions de charge sans fil toujours plus performantes et capables d'atteindre désormais les 30W.

D'autres acteurs ont évoqué des charges filaires encore supérieures de 100 à 120W mais il reste des obstacles techniques à résoudre, en particulier pour limiter le stress de la batterie et freiner sa dégradation sur le cycle de vie du produit.