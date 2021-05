OPPO se tourne vers WeFix pour réparer votre smartphone en une heure

En marge de la garantie qui couvre certaines réparations gratuites se pose la question des pannes ou casses intervenant sur nos smartphones au-delà de cette période. OPPO y pense aussi et annonce avoir noué un partenariat avec les français de WeFix pour proposer la réparation de ses smartphones avec quelques avantages.

OPPO précise qu'il s'agit là d'une démarque RSE dans un premier temps, mais qui répond aussi aux demandes des consommateurs. Les usagers souhaitent ainsi de plus en plus souvent étendre la durée de vie de leur appareil plutôt que de racheter le dernier smartphone à la mode, et pour ce faire, il faut bien qu'un réseau de pièces détachées et de technicien qualifiés soit en place.

Mais tout n'est pas spontané ni même aussi rose dans le discours d'OPPO : l'arrivée en France et en Europe de l'indice de réparabilité qui va concerner un nombre grandissant de produits électronique pousse également les constructeurs à mettre en place divers moyens permettant de faciliter la réparation de leurs appareils pour éviter de se voir sanctionner dans les notes affichées au public.

Le partenariat évoqué implique qu'OPPO va plus facilement alimenter WeFix en pièces détachées destinées à ses smartphones, qu'ils soient actuels ou plus anciens. Des formations spécifiques seront proposées aux techniciens de WeFix pour certaines spécificités des produits OPPO. WeFix est désormais présenté comme un réparateur autorisé par OPPO qui garantit ainsi des interventions dans un cadre similaire à ses propres services (assurés par le français SBE lors de la garantie).

Les pièces seront livrées aux points WeFix en 24 h si elles ne sont pas disponibles en stock, pour des interventions qui ne devraient, dans le pire des cas, pas excéder 3 jours. WeFix propose actuellement 130 sites en France, avec la volonté d'étendre rapidement son réseau.