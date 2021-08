Oppo fait la démonstration de sa technologie de capteur photo sous l'écran

Après les encoches, les sliders, les caméras popup et finalement les poinçons, la prochaine tendance en matière de capteur photo avant dans les smartphone sera de le rendre invisible en le cachant sous l'écran.

Quelques fabricants ont déjà tenté de commercialiser cette nouveauté mais, entre un capteur toujours vaguement visible et des résultats photographiques décevants, il reste des obstacles techniques à surmonter.

Malgré tout, les travaux progressent et l'on devrait bientôt trouver cette innovation chez un plus grand nombre d'acteurs. Le fabricant chinois Oppo a présenté sa propre solution USC (Under Screen Camera) qui équipera peut-être prochainement certains de ses smartphones.

Cette troisième génération de capteur résoud certaines problématiques en utilisant notamment une réduction de la taille des pixels de l'écran dans la zone du capteur photo, ce qui permet de maintenir la même densité de 400 ppi que pour le reste de l'affichage et un câblage transparent 50% moins épais pour laisser entrer plus de lumière.

Oppo a également optimisé le contrôle des pixels de la zone du capteur pour que l'on ne distingue à l'oeil nu aucune différence avec le reste de l'écran. De l'intelligence artificielle s'occupe de peaufiner la qualité des clichés pris avec le capteur sous l'écran en modulant différents paramètres (balance des blancs, HDR...) pour fournir un résultat pertinent et un meilleur rendu que les solutions précédentes.

Toutefois, Oppo ne donne aucune information quant à la commercialisation éventuelle de cette solution USC dans ses smartphones. Les deux précédentes générations n'ont pas été intégrées dans des produits et il faudra encore vérifier si les solutions techniques apportées à cette version permettront une diffusion au grand public.