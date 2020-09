L'Oppo Watch s'invite en France !

L'Oppo Watch a fortement impressionné lors de sa présentation en Inde au début du mois dernier, et elle arrive finalement en France.

La marque n'a pas hésité à reprendre le design de l'Apple Watch avec un cadran carré aux bordures arrondies, mais sans la fameuse couronne sur le côté.

L'Oppo Watch se décline en deux tailles avec des boitiers de 41 ou 46 mm et adopte un bracelet en silicone. Le boitier est en aluminium et le dos en céramique et polycarbonate. Elle embarque un écran AMOLED de 1,6 pouce de 320x260 pixels pour la version 41 mm et de 1,91 pouce en 402x476 pixels pour la version 46 mm.

La montre opère sous WearOS et embarque un SoC Snapdragon Wear 3100 et Apollo 3 associé à 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Bien évidemment, la montre permettra de recevoir l'ensemble des notifications du smartphone, mais aussi de proposer un suivi santé grâce à divers capteurs d'activité.

Oppo a intégré un module de recharge rapide qui permet de récupérer presque 50 d'autonomie en seulement 15 min de charge. Les deux montres sont annoncées avec une autonomie de 24h sur le petit modèle et jusqu'à 30h sur la version 46mm.

Les deux montres seront disponibles le 2 octobre prochain à partir de 249€ pour la version 41 mm et 329€ pour le modèle 46 mm. Notons qu'une version cellulaire sera proposée à compter du 22 octobre, son prix débutera à 349€.