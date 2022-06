L'application OQEE s'étend à tous les abonnés Freebox

Pour la TV sur smartphone et tablette, l'application OQEE by Free concerne dorénavant l'ensemble des abonnés Freebox, jusqu'aux plus anciennes Freebox.

Free annonce aujourd'hui que l'application OQEE by Free est désormais disponible pour les abonnés Freebox mini 4K, Freebox HD, Freebox Crystal et Freebox One.

" Profitez de la TV puissance OQEE sur tous vos appareils : smartphones, tablettes, Apple TV et TV connectées. Vous pouvez télécharger l'application OQEE sur votre smartphone et tablette pour profiter du meilleur de la TV à emporter. "

L'application est proposée dans l'App Store d'Apple pour iOS et dans le Google Play Store pour Android. Un utilisateur se connecte avec son identifiant Freebox et crée un profil OQEE pour une interface personnalisée et l'accès aux programmes sur smartphone et tablette.

Sans changement pour le Player des anciennes Freebox

La disponibilité de l'application OQEE by Free pour l'ensemble des abonnés Freebox a été progressive, avec d'abord les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta, puis les abonnés Freebox Révolution depuis le mois de mars dernier.

OQEE by Free donne accès au direct, replay, contrôle du direct, reprise du direct, enregistrement dans le cloud, start-over et Chromecast avec l'application Android.

À souligner que si l'application est maintenant à la disposition de l'ensemble des abonnés Freebox, cela n'a pas d'impact pour le Player des anciennes Freebox qui n'évolue pas de son côté.