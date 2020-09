Orange : 4 forfaits 5G dévoilés, de l'illimité pour 100 € par mois !

4 forfaits mobiles Orange 5G dévoilés par une fuite, la 5G en illimité à près de ... 100 € !



Une fuite émanant d'Orange confirme la nouvelle grille tarifaire, mais surtout les nouvelles offres de l'opérateur concernant sa division mobile.

Des offres qui seront dévoilées officiellement à partir du 8 octobre prochain et dont certaines font la part belle à la 5G.

Au total, ce sont 9 forfaits qui seront proposés, dont 4 prendront en charge le réseau 5G avec des offres couvrant la data en illimité.

Pour les clients hors pack Open et sur un engagement de 12 mois, les offres seront les suivantes :

70 Go de data pour 39.99€

100 Go de data pour 49,99€

150 Go de data pour 64,99€

Data en illimité pour 94,99€

Pour les clients avec pack Open et sur un engagement de 12 mois, les offres seront les suivantes :

70 Go de data à 29,99€

100 Go de data à 39,99€

150 Go de data à 49,99€

Data en illimité à 79,99€

Les deux premières offres à 70 et 100 Go bénéficieront d'autant de data dans les zones Europe, DOM, Suisse ainsi qu'Andorre, pour le forfait à 150 Go, seulement 100 Go seront exploitables hors France tout comme pour le forfait illimité (qui intégrera d'autres pays comme les USA, Chine et Canada).

La 5G sera automatiquement disponible sur ces 4 forfaits les plus imposants de l'opérateur. Pour mettre en avant son réseau,il sera possible de tester gratuitement OCS sur mobile, l'offre sera ensuite facturée 9,99€ par mois.