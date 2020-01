Orange augmente le prix de certaines offres, les abonnés en colère

Les pratiques des opérateurs pour forcer la main de leurs abonnés sont une nouvelle fois mis en lumière avec le cas d'Orange et de son augmentation de tarif qui peut être refusée...mais au terme d'un parcours du combattant !

C'est une habitude chez les opérateurs devenue l'objet des critiques régulières des associations de consommateurs : imposer des hausses de tarif sur les abonnements en échange de nouveaux services ou de data supplémentaire, à charge pour les clients de la refuser.

Si cela n'est pas fait dans les délais, ceux-ci subissent l'augmentation de quelques euros de leurs factures. L'une des causes peut être le manque d'information, l'email de l'opérateur étant parti en spam ou pris pour une simple notification...mais aussi la difficulté pour parvenir à résilier le nouveau service dans les temps.

Le site Univers Freebox note l'exemple d'une telle opération d'Orange amenant à une augmentation du tarif de certains forfaits Open en échange de l'accès aux appels en illimité (au lieu de 2h d'appel).

Trois mois après le message initial annonçant la hausse de 3 €, de nombreux abonnés mécontents se manifestent maintenant que la facture est devenue plus salée et réclament un retour en arrière.

Même pour ceux qui ont tenté de résilier cette proposition dans les temps afin de conserver le même tarif, la procédure tend à relever du parcours du combattant, où tout est fait pour décourager d'arriver au bout.

Des associations comme l'UFC Que Choisir mettent régulièrement en lumière ces pratiques et notent la montée de la grogne chez les abonnés qui finissent par vivre dans la crainte de voir leur facture s'accroître inopinément et sans rien demander.

