Orange : le câble sous-marin Dunant de Google fait son atterrissement en Vendée

Le câble sous-marin Dunant est un projet dévoilé par Google en 2018 et qui doit créer un accès privé entre les Etats-Unis et la France pour les besoins de ses services, qui nécessitent des débits accrus pour des temps de latence toujours plus réduits.

La partie française du câble est mise en place par l'opérateur Orange qui bénéficiera en retour d'une paire de fibres optiques de 30 Tbps chacune. Ce dernier vient d'annoncer qu'il a procédé à l'atterrissement du câble côté français en Vendée, à Saint-Hilaire-de-Riez.

L'opération a conduit à réhabiliter la station historique (désaffectée) pour installer les équipements nécessaires. Elle servira aussi de point de jonction vers Paris et ses datacenters, avec plus largement une desserte européenne, faisant de la zone "un emplacement stratégique" grâce à sa proximité avec les grands hubs de connectivité.

Le câble sous-marin profitera des dernières avancées technologiques avec une capacité à évoluer au fil de l'émergence des technologies de transmissions optiques pour garantir des performances optimales dans le temps.

Orange trouve là une nouvelle concrétisation de ses activités de câblier qui lui ont permis de participer au déploiement de plus de 40 câbles sous-marins, permettant à la France de devenir le point d'arrivée ou de départ de multiples lignes de communications vitales pour les échanges d'information.