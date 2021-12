Orange casse le prix de sa Livebox Fibre avec deux forfaits à partir de 22,99 € par mois et jusqu'à 2 Gb/s

L'opérateur internet Orange propose une opération promotionnelle disponible exclusivement sur le web et portant sur ses abonnements fibre.

Vous aurez le choix entre deux forfaits fibre avec pour commencer la fibre Orange à 22,99 € par mois seulement, pendant 12 mois puis l'abonnement passera à 41,99 € par mois. Vous profiterez d'un haut débit avec jusqu'à 400 Mbit/s en téléchargement et 400 Mbit/s en envoi. Le second forfait est la fibre Orange à 30,99 € pendant un an puis 49,99 € par mois. Il permet un accès fibre de jusqu'à 2Gbit/s partagés en téléchargement et de 600Mbit/s en émission.

Dans les deux cas, vous profiterez de la nouvelle Livebox 5, de plus de 140 chaînes TV incluses avec le décodeur Ultra HD 4K (sur demande). Les appels sont en illimités vers les fixes pour le premier forfait et vers les fixes et mobiles pour le second.

Le forfait à 30,99 € intègre en plus un répéteur Wifi 6 pour étendre la couverture dans toute la maison, un 2e décodeur TV Ultra HD 4K ou clé TV (sur demande), jusqu'à 100h de vos programmes enregistrés avec l’enregistreur TV multi-écrans (sur demande) et enfin le service Maison Connectée (sur activation, sans frais, en plus de votre offre)

Ces forfaits sont sous engagement d'un an sachant que le raccordement à la fibre est offert et que cette promotion est valable jusqu'au 5 février 2022.



Profitez de la fibre Orange à partir de 22,99 € par mois pendant 1 an





N'hésitez pas à consulter les dernières offres proposées par la concurrence comme Sosh qui propose son forfait fibre à 19,99 € par mois pendant 12 mois puis 29,99 €, sans engagement, Red by SFR avec son forfait fibre avec jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi à seulement 22 € par mois avec un mois offert, l'abonnement fibre Bbox must au prix de seulement 22,99 € par mois pendant 1 an puis 39,99 €, et si vous souhaitez plus de débit l'offre Bbox ultym est à 28,99 € par mois pendant un an puis 46,99 € avec 2 Gb/s et 600 Mb/s. Vous trouverez aussi l'abonnement Série limitée SFR Fibre au prix de 10 € par mois pendant 1 an puis 38 € par mois avec un engagement d'un an, ou encore chez Free la Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois avec pas moins de 5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit montant.