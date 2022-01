Orange casse les prix : Livebox Fibre à partir de 22,99 € et Série limitée Open 70 Go à 29,99 € (mobile+fibre)

Orange propose deux très intéressantes promotions concernant d'une part ses abonnements Livebox Fibre et d'autre part sa Série limitée Open 70 Go regroupant abonnement fibre et abonnement mobile.

Orange propose sur son site officiel deux promotions qui devraient en intéresser plus d'un.

Commençons par la promotion sur les abonnements Fibre avec au choix le forfait fibre Orange à seulement 22,99 € par mois pendant 1 an puis 41,99 € par mois ensuite (débits jusqu'à 400 Mbit/s en téléchargement et 400 Mbit/s en envoi) et le forfait fibre Orange à 30,99 € pendant 12 mois puis 49,99 € par mois (débits jusqu'à 2Gbit/s partagés en téléchargement et de 600Mbit/s en émission).

La Livebox 5 est incluse de même que le décodeur Ultra HD 4K (sur demande) et ses plus de 140 chaînes TV incluses. Les appels sont illimités vers les fixes pour le forfait à 22,99 € et vers les fixes et mobiles pour le forfait à 30,99 €.

Le second forfait intègre en plus un répéteur Wifi 6 permettant d'étendre la couverture WiFi, un 2e décodeur TV Ultra HD 4K ou clé TV (sur demande), jusqu'à 100h de vos programmes enregistrés avec l’enregistreur TV multi-écrans (sur demande) et enfin le service Maison Connectée (sur activation, sans frais, en plus de votre offre)

Ces deux forfaits sont avec engagement d'une année, et la promotion valable jusqu'au 2 février 2022.

Et si vous hésitez encore, sachez qu'Orange propose jusqu'à 150 € de remboursement sur vos frais de résiliation de votre ancien opérateur.

Toujours chez Orange, sachez que l'opérateur propose également en promotion une offre série limitée sans engagement qui englobe un forfait mobile et un forfait fixe fibre. Il s'agit d'une part de l'offre Livebox Fibre à 22,99 € par mois décrite ci-dessus (puis 41,99 € après 12 mois) et de l'offre mobile 70 Go à 19,99 € par mois soit en cumulant les deux un prélèvement de 42,98 € par mois la première année.

Dans le cadre de sa promotion, Orange propose ces forfaits mobile et fibre dans sa série limitée Open 70 Go à seulement 29,99 € par mois, puis 63,99 € par mois avec 1 an d'engagement. Voici l'offre détaillée :

Forfait mobile

70 Go d'internet mobile en France et depuis l'Europe et les DOM

SMS / MMS et appels illimités en France et depuis l'Europe et DOM

Bouquet TV basic





Forfait internet

accès fibre à 400 Mbps en download et upload

Livebox 5 (WiFi 6, enregistreur TV 100 h)

Décodeur Ultra HD et 140 chaînes

Appels illimités vers les fixes





Et chez la concurrence au niveau de l'abonnement fibre, citons de nombreuses offres comme celle de Sosh, filiale d'Orange, qui propose son forfait fibre à 19,99 € par mois pendant 12 mois puis 29,99 €, sans engagement, Red by SFR avec son forfait fibre avec jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi à seulement 25 € par mois avec un mois offert, l'abonnement fibre Bbox must 1 Gb/s au prix de seulement 22,99 € par mois pendant 1 an puis 39,99 €, et si vous souhaitez plus de débit l'offre Bbox ultym est à 28,99 € par mois pendant un an puis 46,99 € avec 2 Gb/s et 600 Mb/s. Vous trouverez aussi l'abonnement Série limitée SFR Fibre au prix de 16 € par mois pendant 1 an puis 38 € par mois avec un engagement d'un an, ou encore chez Free la Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois avec pas moins de 5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit montant.