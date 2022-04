Livebox Fibre : trois nouvelles offres incontournables dont une avec la nouvelle Livebox 6 !

Orange propose trois nouveaux forfaits en rehaussant le débit du forfait le plus petit et en incluant la nouvelle Livebox 6 dans le plus gros !

Orange rentre dans l’univers français en l’an 2000, lorsque France Télécom rachète la marque britannique. Aujourd’hui, l’opérateur fait partie des trois plus FAI français et propose régulièrement des offres fibres, ADSL ou encore mobiles.

Il y a 3 jours, l’opérateur a renouvelé ses offres fibres en proposant trois forfaits :

Le premier est le forfait Livebox fibre à 22,99 € par mois puis 41,99 € /mois après un an d’engagement. Il propose un débit montant et descendant de 500 Mbps (contre 400 Mbps auparavant). L’offre inclut la Livebox 5, la TV d’orange avec 140 chaînes TV (décodeur Ultra HD sur demande) et les appels illimités vers les fixes.

Le deuxième porte le nom de Livebox Up fibre à 29,99 € par mois puis après un an d’engagement passe à 49,99 € par mois. Il propose un débit montant de 2 Gbps partagés et 600 Mbps en descendant. L’offre inclut aussi la Livebox 5, la TV d’orange avec 140 chaînes TV (décodeur Ultra HD sur demande), la possibilité d’un 2e décodeur, 100 h d’enregistrement et les appels illimités vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada. Vous pouvez bénéficier d'un répéteur WiFi 6 à 10 €.

Finissons avec le tout nouveau forfait Livebox Max fibre qui est à 34,99 € par mois pendant 12 mois puis 54,99 € par mois après 12 mois d’engagement. Il propose un débit montant de 2 Gbps et 800 Mbps en envoi. Vous profiterez de la nouvelle Livebox 6 (WiFi 6, port 2,5 Gbps...) avec la possibilité d’être accompagné de 3 répéteurs WiFi 6 (10 € pièce), mais aussi la TV d’orange avec 140 chaînes TV (décodeur Ultra HD sur demande), la possibilité d’un 2e décodeur, 300 h d’enregistrement. Les appels illimités vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada font partie aussi de la partie.



A noter que Orange propose aussi trois forfaits ADSL Livebox, Livebox Up et la nouvelle offre Livebox Max aux prix respectifs de 22,99 €, 29,99 € et 34,99 € la première année. Pour information, ils proposent des appels illimités vers les fixes et les portables (pour les forfaits Up et Max) et l’accès à 140 chaînes TV.





Regardons un peu chez la concurrence les abonnements fibres, citons de nombreuses offres comme celle de Sosh, filiale d’Orange, qui propose son forfait fibre à 19,99 € par mois pendant 12 mois puis 29,99 €, sans engagement, avec comme nouveauté l'apparition d'une Livebox 5. Citons aussi Red by SFR avec son forfait fibre 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi à seulement 23 € par mois avec un mois offert, l’abonnement fibre Bbox must 1 Gb/s au prix de seulement 22,99 € par mois pendant 1 an puis 39,99 €, et si vous souhaitez plus de débit l’offre Bbox ultym est à 28,99 € par mois pendant un an puis 46,99 € avec 2 Gb/s et 600 Mb/s. A noter que Bouygues vous fait profiter de deux mois gratuits sur ses box. Vous trouverez aussi l’abonnement Série limitée SFR Fibre au prix de 16 € par mois pendant 1 an puis 38 € par mois avec un engagement d’un an, ou encore chez Free la Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois avec pas moins de 5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu’à 700 Mbit/s en débit montant.