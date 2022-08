Livebox Fibre : la fibre d'Orange à moins de 23 € par mois avec 2 mois offerts !

Orange, anciennement France Télécom, eopérateur historique sur le cuivre. Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus à pouvoir profiter de la fibre. Alors, il est normal qu’Orange soit de la partie. Souvent, ses prix sont légèrement plus elevés mais la qualité de service est présente.

Pour la rentrée, Orange propose une offre à prix réduit. La Livebox Fibre à 22,99 € par mois pendant un an puis 41,99 € avec un engagement d’un an. Vous profiterez d’un débit symétrique de 500 Mbps en téléchargement et en envoi. L’offre comprend la Livebox 5, le décodeur TV Orange Ultra HD 4K (sur demande) avec plus de 140 chaînes TV incluses, et enfin des appels illimités vers les fixes en France.

Mais le bon plan ne s’arrête pas là, Orange vous offre 2 mois d’abonnement offerts via une offre de remboursement, mais l’opérateur prend aussi en charge jusqu’à 150 € des frais de résiliation de votre ancien opérateur.

La Livebox Fibre d’Orange est à seulement 21,99 € par mois avec deux mois offerts ! Valable jusqu’au 5 octobre.



Notons que deux autres offres sont aussi disponibles avec la Livebox Fibre Up à 29,99 € par mois puis 49,99 € après un an (2 Gbps en téléchargement, 600 Mbps en montant), et la Livebox Max Fibre à 34,99 € par mois puis 54,99 € (2 Gbps en téléchargement, 800 Mbps en montant, Livebox 6 !)



Et en regardant du côté de la concurrence, notons que Sosh propose son forfait fibre à 14,99 € par mois pendant 12 mois puis 29,99 €, sans engagement, Red by SFR son forfait fibre avec jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi à seulement 23 € par mois, ou encore la fibre Bbox fit 400 Mb/s à seulement 9,99 € par mois pendant 1 an puis 30,99 €, et si vous souhaitez plus de débit l’offre Bbox must à 15,99 € par mois pendant un an puis 40,99 € avec 1 Gb/s et 700 Mb/s. Enfin, signalons la SFR Fibre Starter au prix de 23 € par mois pendant 2 ans puis 38 € par mois avec un engagement d’un an, ou encore chez Free la Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois avec pas moins de 5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu’à 700 Mbit/s en débit montant.