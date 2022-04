Orange propose son forfait mobile 70 Go à moins de 10 € par mois pendant un an !!

Un forfait Orange à moins de 10 euros par mois et avec 70 Go de données mobiles ? Non, vous ne rêvez pas !

Orange est élu, chaque année et ce depuis 11 ans, meilleur opérateur mobile de France selon l'ARCEP, le régulateur des télécoms, et c'est tout à fait mérité avec un sav de qualité, des débits les plus élevés, un réseau stable et développé, bref un acteur de confiance, mais qui fait payer (cher) tout ceci !

Bonne surprise, l'opérateur a lancé ce matin, et jusqu’au 26 mai, une opération spéciale avec le forfait mobile 70 Go au tout petit prix de 9,99 € par mois avec le code de réduction SOLEIL22. Après un an, le prix passera alors à 29,99 € par mois, mais sachant que ce forfait est sans engagement vous serez alors libre de basculer, ou pas, vers une autre offre.

Le forfait mobile 70 Go intègre :

Appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre vers ces zones et la France

SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre vers ces zones et la France

Internet mobile 70 Go (débit réduit au-delà) utilisable en France métropolitaine et en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre



Et concernant la concurrence, signalons les propositions de Cdiscount Mobile avec ses forfaits mobiles 20 Go, 80 Go et 140 Go à 4,99 €, 6,99 € et 9,99 € par mois, les forfaits Sosh 60 Go et 80 Go à respectivement 13,99 € et 14,99 € par mois, le forfait Free 110 Go à 11,99 €, les forfaits mobiles Bouygues Télécom Very B&You 5 Go, 100 Go et 200 Go à 4,99 €, 12,99 € et 14,99 € et enfin les forfaits BIG RED 5 Go, 100 Go et 200 Go à 5 €, 13 € et 15 €.