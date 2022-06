Orange : enrichissement des forfaits mobiles et un forfait fibre à prix réduit !

Pour bien commencer l’été, Orange propose deux forfaits mobiles incontournables avec un forfait 4G à 80 Go et un forfait 5G avec 140 Go de données mobiles.

Les deux forfaits sont valables jusqu’au 17 août 2022, vous trouverez le forfait mobile 80 Go au prix de 14,99 € par mois. Après un an, le prix passera alors à 29,99 € par mois. Le forfait est sans engagement et cela vous permet de changer de forfait à votre guise. Le deuxième forfait mobile propose 140 Go de donnée en 5G à 17,99 € par mois pendant 12 mois puis 32,99 € par mois et le tout sans engagement.

Les forfaits mobiles 80 Go / 140 Go 5G intègrent :

Appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre vers ces zones et la France

SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre vers ces zones et la France

Internet mobile 80 Go (débit réduit au-delà) utilisable en France métropolitaine et en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre





(débit réduit au-delà) utilisable en France métropolitaine et en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre Ou internet mobile 140 Go réseau 4G / 5G (débit réduit au-delà) utilisable en France métropolitaine et 80 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre

réseau 4G / 5G (débit réduit au-delà) utilisable en France métropolitaine et 80 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre Multi-Sim pour le forfait 140 Go.



Le forfait mobile Orange 80 Go à 14,99 euros par mois pendant 1 an

ou

le forfait mobile Orange 140 Go 5G à 17,99 euros par mois pendant 1 an



Mais Orange ne s’arrête pas là, il propose aussi en EXCLU WEB son forfait Livebox fibre à 22,99 € par mois avec un débit de 500 Mbit/s en téléchargement et de 500 Mbit/s en envoi. Ensuite, le forfait passe à 41,99 € par mois après douze mois d’engagement.

Vous retrouverez dans l’offre la Livebox 5, le décodeur Ultra HD 4K (sur demande) et de plus de 140 chaînes TV incluses. Pour finir, vous pouvez aussi émettre des appels illimités vers les fixes en France.

La fibre Orange est à partir de 22,99 € par mois





Et concernant la concurrence, signalons les propositions de Cdiscount Mobile avec ses forfaits mobiles 10 Go, 100 Go et 130 Go à 4,99 €, 7,99 € et 9,99 € par mois, les forfaits Sosh 40 Go et 90 Go à respectivement 9,99 € et 14,99 € par mois, le forfait Free 90 Go à 9,99 €, les forfaits mobiles Bouygues Télécom Very B&You 5 Go, 80 Go et 160 Go à 4,99 €, 8,99 € et 13,99 € et enfin les forfaits BIG RED 5 Go, 80 Go et 160 Go à 5 €, 9 € et 14 €.