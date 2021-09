Orange tournerait la page de l'engagement sur ses forfaits mobiles et remanierait ses offres

Avec sa marque Sosh, Orange propose sur son réseau des forfaits mobiles qui sont sans engagement. Ce n'est actuellement pas le cas pour les forfaits mobiles 4G ou 5G d'Orange (non-Sosh) étiquetés avec une période d'engagement de 12 mois.

Selon une information obtenue par iGeneration, Orange va prochainement mettre un terme à l'engagement sur ses forfaits mobiles. Une évolution qui concernera bien évidemment les forfaits mobiles sans smartphone.

Ce changement devrait intervenir début octobre prochain, sachant que les documents contractuels d'Orange pour les tarifs actuellement en vigueur de ses offres mobiles couvrent la période du 19 août 2021 au 6 octobre 2021.

Orange revoit totalement sa copie pour les forfaits 5G

Le sans engagement devrait sonner le glas du prix réduit pendant 12 mois. Pour les forfaits 4G, les forfaits 2h et 100 Mo, 2h et 20 Go, 10 Go et 70 Go seraient conservés à respectivement 7,99 €, 18,99 €, 26,99 € et 29,99 € par mois. Le forfait 80 Go ne serait plus de la partie.

Forfaits 4G d'Orange ; prix actuellement en vigueur

Pour les forfaits 5G, Orange ne reconduirait pas les forfaits 70 Go, 100 Go et 150 Go, avec à la place des forfaits 120 Go, 130 Go et 200 Go à des prix mensuels respectifs de 32,99 €, 44,99 € et 64,99 €. Une autre disparition notable serait pour le forfait 5G illimité qui est actuellement à 79,99 € par mois pendant 12 mois, puis 94,99 € par mois.

Forfaits 4G / 5G d'Orange ; prix actuellement en vigueur

Reste à attendre l'officialisation d'Orange avec la publication de sa nouvelle grille tarifaire.