Publicité adressée à la télévision : partenariat entre Orange et FranceTV Publicité

Régie publicitaire des chaînes et des sites de France Télévisions, FranceTV Publicité a signé un partenariat avec l'opérateur Orange concernant la publicité TV adressée en linéaire. Autrement dit, la publicité segmentée et géolocalisée pour les chaînes de télévision. Elle doit concerner la télévision connectée et la télévision via les box des opérateurs.

Pour cet accord présenté comme inédit en France, Orange met en avant son savoir-faire technologique avec quelque 7 millions de décodeurs TV… et en conséquence de la précieuse data.

" Uniquement si les abonnés de la TV d'Orange y consentent, des annonceurs pourront leur proposer des publicités pertinentes et personnalisées sur les chaînes distribuées par Orange ", peut-on lire dans un communiqué.

L'accord anticipe quelque peu la publication à venir (a priori dans le courant de ce mois de juillet) d'un décret visant à assouplir les règles en matière de publicité, et avec donc cette publicité adressée à la télévision.

Ancien ministre de la Culture, Franck Riester avait assuré que le cadre sera protecteur pour la vie privée. Par ailleurs, il y aura des restrictions sur la durée et les insertions publicitaires, et à l'exclusion des programmes jeunesse.

La publicité adressée à la télévision doit contribuer à un meilleur financement des chaînes de télévisions. Elles participent elles-mêmes au financement de la création.