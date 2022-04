Orange lance sa Livebox 6 avec forfait Livebox Max premium

Orange a finalement levé le voile sur sa nouvelle Livebox 6 qui profite d'un design original et sera accompagnée de nouvelles technologies et d'un nouveau forfait Livebox Max Fibre orienté premium.

L'opérateur Orange a profité de cette matinée pour officialiser le lancement de sa nouvelle box, la Livebox 6. Il s'agit tout simplement de la première box d'opérateur à proposer la prise en charge du Wi-Fi 6E en France.

Le Wi-Fi 6E est compatible tri-bande et permet donc d'utiliser jusqu'à 3 bandes de fréquences 2.4, 5 et 6 GHz pour une meilleure portée, des débits en hausse et des connexions globalement plus stables.

Coté débit, la Livebox 6 propose un routeur 4 ports RJ 45 à 1 Gbit/s et un port à 2,5 Gb/s. Le débit partagé est de 2 Gbit/s en descendant et jusqu'à 800 Mbit/s en montant.

Le design de la livebox 6 a été particulièrement soigné avec un revêtement en tissu gris et une configuration permettant de la positionner debout ou à plat. La coque en plastique est 100% recyclée pour maintenir la volonté affichée de l'opérateur de proposer des équipements plus verts.

On trouve donc un écran eInk sur la façade avant ainsi qu'un trait coloré lumineux qui donnera des informations rapides sur l'état de la box. L'écran pour sa part devrait permettre d'accéder à certaines fonctionnalités essentielles et informations ou encore à régler la box sur l'un des deux modes veille.

Qui dit nouvelle Livebox dit également nouveaux forfaits. Et sans grande surprise, l'arrivée du nouveau modèle ouvre la porte vers des forfaits supplémentaires faisant grimper la note finale...

Ainsi, la Livebox 6 ne sera pas proposée avec l'offre Livebox Up Fibre mais dans une nouvelle offre plus étoffée, mais également plus chère baptisée Livebox Max Fibre proposée au tarif de lancement de 34,99€ par mois la première année avant de basculer à 54,99€ par mois.

L'offre Livebox Max Fibre propose une connexion fibre optique jusqu'à 2 Gibt/s en descendant et 800 Mbit/s en ascendant soit à peine plus de 200 Mbit/s en upload que l'offre Livebox Up facturée 5€ de moins.

Le tout est associé au service WiFi Sérénité qui propose un accompagnement personnalisé par téléphone pour optimiser la connexion WiFi dans son domicile. Des répéteurs WiFi 6 seront également proposés, dans la limite de 3 par foyer afin d'étendre la portée du signal sans fil (chaque boitier sera facturé 10€)

A cela, Orange ajoute également une Airbox associée à une enveloppe de 20 Go de données par mois pour une connexion en mobilité. Les nouveaux abonnés qui souscriront à l'offre Livebox Fibre Max auront quant à eux une enveloppe de 200 Go via l'option Start.

Orange n'a pas profité de ce changement de modem pour développer de nouveau player TV et la Livebox 6 se présente ainsi comme une légère déception dans les nouveautés proposées et les services facturés au prix fort.

L'offre d'Orange sera consultable dans les détails sur le site de l'opérateur.