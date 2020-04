Orange propose la Livebox 5 sur toutes ses offres en fibre optique

L'automne dernier, Orange a dévoilé sa Livebox 5 dédiée à la fibre optique (sans besoin de boîtier ONT à part). Pas de surenchère technologique pour ce modem-routeur qui élude par exemple le Wi-Fi 6 et mise sur le Wi-Fi dit intelligent.

Il s'agit de Wi-Fi 5 avec MIMO 4x4 et la technologie Wi-Fi intelligente repose essentiellement sur une sélection automatique de la meilleure bande de fréquences (2,4 GHz ou 5 GHz) et du meilleur canal pour les équipements. Une évolution logicielle dont peut aussi profiter la Livebox 4.

Équipée de quatre ports Gigabit Ethernet, la Livebox 5 peut distribuer un débit descendant de jusqu'à 2 Gbps partagés entre plusieurs appareils dans la limite de 1 Gbps par équipement et jusqu'à 600 Mbps de débit montant.

Lors du lancement de la Livebox 5, Orange avait surtout insisté sur l'écoconception avec une coque en plastique 100 % recyclé, un boîtier plus compact, un refroidissement passif, moins de composants et la disparition de l'écran de contrôle en façade. Une empreinte carbone réduite et une consommation de 6,6 W avec une connexion au réseau.

Initialement, la Livebox 5 était réservée aux offres Livebox Up et Packs Open Up Fibre. Désormais, elle accompagne l'offre Livebox Fibre d'entrée de gamme et sans hausse de prix à la clé. Par contre, point de 2 Gbps partagés. Les débits demeurent à jusqu'à 400 Mbps (descendant et montant).

Les fiches contractuelles d'Orange ont été mises à jour le 9 avril. Pour Sosh, c'est par contre toujours la Livebox 4.