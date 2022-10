Orange est-il le meilleur FAI avec sa Livebox ?

Au premier semestre et sur le marché de l'Internet fixe, Orange compte plus de 12,3 millions d'abonnés, dont plus de la moitié (53 %) pour du très haut débit porté par la fibre optique. Avec sa Livebox et cette position de leader, Orange est souvent perçu comme le meilleur FAI.

Orange conserve la satisfaction client

Dans l'édition 2022 de son observatoire de la satisfaction client, l'Autorité des télécoms Arcep note que la satisfaction vis-à-vis des fournisseurs d'accès à Internet fixe atteint une note moyenne de 7,5 sur 10 qui est en progression. L'observatoire s'appuie sur un sondage de l'institut CSA réalisé fin 2021 auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 4 000 répondants.

À égalité avec Free, Orange se situe au-dessus de cette moyenne avec une note de 7,8. La réputation du FAI joue dans cette satisfaction client et Orange en profite, de même pour la mise en service avec l'installation et le délai d'activation.

La qualité technique de la connexion (puissance du signal, vitesse de connexion) est ce qui fait le plus baisser la moyenne d'Orange. Dans une moindre mesure, c'est également le cas de la qualité et fiabilité de la Livebox, tout en restant devant les autres box Internet.

Le niveau de satisfaction est en outre influencé par la technologie d'accès. Il est ainsi sensiblement plus haut pour la fibre optique que pour l'ADSL. Orange est d'ailleurs le FAI pour lequel la différence de satisfaction entre ces technologies d'accès est la plus marquée.

Pour nPerf, Orange n'est plus leader

Dans son baromètre des connexions Internet fixes en France, nPerf a estimé que sur l'ensemble de l'année dernière, ce sont les abonnés Free qui ont profité des meilleures performances, toutes technologies confondues. Après plusieurs années en tête de ce classement, Orange a ainsi cédé sa couronne.

Sur près de 6,8 millions de tests de débit retenus (utilisateurs sur nPerf.com et mires de test de débit de sites partenaires), plus de 2,3 millions ont été enregistrés sur des lignes en fibre optique. Pour Orange avec sa Livebox, le débit moyen descendant a été de 179,32 Mbps, 144,13 Mbps pour le débit montant et un temps de latence de 21,76 ms.

En se focalisant uniquement sur la fibre optique de bout en bout (FTTH), Free conserve l'avantage sur Orange en matière de débits et c'est même un écart qui se creuse.

nPerf a aussi publié les résultats de son baromètre sur le premier semestre 2022. Les débits augmentent pour l'ensemble des FAI et sans modification pour le classement.

Avec ce type de performances, la tendance n'est donc plus à dire que Orange est le meilleur FAI avec sa Livebox. Il faudra bien évidemment suivre l'évolution dans le temps et continuer de jeter un œil sur la satisfaction client qui pondère de tels résultats bruts.

Mais comme sur cette satisfaction client Orange fait jeu égal avec Free… c'est peut-être déjà plié et à l'avantage de Free.