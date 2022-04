Orange présentera sa Livebox 6 le 6 avril prochain

C'est la semaine prochaine qu'Orange dévoilera officiellement sa nouvelle Livebox 6.

Le FAI a teasé sa nouvelle box en partageant une image partielle de la box dans des invitations envoyées à la presse. Une conférence se tiendra ainsi le 6 avril prochain.

Orange accélère ainsi le renouvellement des équipements proposés à ses abonnés puisque la Livebox 5 est sortie il y a de cela deux ans et demi. Mais la stratégie se tient, puisque rappelons que la Livebox 5 n'aura pas été un véritable concentré technologique , Orange préférant mettre en avant une approche écologique au dépens du WiFi 6 et des très hauts débits.

La Livebox 6 devrait corriger le tir et permettre à l'opérateur de revenir dans la course pour se frotter aux autres box haut de gamme de la concurrence. Elle proposera une configuration verticale, et est connue en interne sous le nom de code Safran.

Selon les infos partagées par certains beta-testeurs, la box devrait proposer un port RJ45 à 2,5 GB/s, du WiFi 6 sur les bandes 2,4 et 5 GHz avec la possibilité future pour Orange d'exploiter le WiFi 6e via les bandes 6 GHz. Le boitier se dote d'un port USB 3 et d'un écran e-ink ainsi que d'un voyant RGB.