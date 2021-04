Orange lance un répéteur Wi-Fi 6 pour la Livebox

Alors que SFR a annoncé un répéteur Wi-Fi 6 (Smart WiFi) pour accompagner ses offres avec SFR Box 8 et qui sera disponible en option à partir du 13 avril (location à 3 € par mois), Orange lance dès aujourd'hui son premier... répéteur Wi-Fi 6.

Ce Répéteur Wifi 6 est inclus sur demande dans les offres Up xDSL et Fibre avec frais d'activation de 10 € et dans la limite d'un répéteur par accès Up ou Jet. Il est également disponible à l'achat pour les clients professionnels et grand public à 89 €.

Le répéteur est compatible avec les Livebox 4 et Livebox 5. Or, contrairement à la SFR Box 8, le modèle le plus récent de la Livebox n'intègre par le Wi-Fi 6.

Orange évoque ainsi la possibilité si souhaité de remplacer le Wi-Fi 5 de la Livebox par le Wi-Fi 6 du Répéteur Wifi 6. Il suffira de brancher le répéteur en Ethernet à la Livebox.

Orange souligne par ailleurs que la connexion du décodeur TV en Wi-Fi avec le Répéteur Wifi 6 est possible avec les décodeurs TV 4 et UHD. Avec fonctionnalités de type Wi-Fi Mesh, il est Dual Band (Wi-Fi 5 sur 5 GHz (4x4) et Wi-Fi 6 sur 2.4 GHz (2x2)) et dispose de deux ports Gigabit Ethernet.