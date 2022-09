Orange lance les 5 JOURS 5G : les meilleurs smartphones compatibles 5G à prix mini

Jusqu'au 12 septembre, l'opérateur Orange met à disposition des forfaits et mobiles 5G à prix réduit, une bonne occcasion de s'équiper.

Jusqu'au 12 septembre 2022, Orange facilite l'acquisition d'un nouveau smartphone pour profiter du réseau 5G. L'opérateur lance ainsi l'opération les "Cinq jours 5G".

Vous pouvez acquérir un mobile 5G à prix réduit, mais Orange propose également de reprendre votre ancien smartphone avec un bonus de reprise de jusqu'à 250 € !

Par exemple, il est possible d'acquérir le Samsung Galaxy Z Flip4 à 289 € au lieu de 389 € avec un bonus de 200 € sur votre dernier mobile (en click and collect) en prenant le forfait 220 Go 5G à 49,99 € par mois pendant 12 mois au lieu de 64,99 € par mois. Ou encore l'OPPO Reno8 5G à 1 € au lieu de 49 € avec le même forfait.

Faisons un résumé de ce que nous offrent les forfaits mobiles 5G 150 Go et 220 Go :

150 ou 220 Go de données mobiles en France en 5G

Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine et en Europe, Suisse, Andorre et dans les DOM

Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et vers les fixes et mobiles Europe, USA, Canada pour le forfait 200 Go

100 Go de data utilisables en Europe, Suisse, Andorre et dans les DOM

Multi Sim (Frais d'activation 10 €)

Prêt Top Smartphone pour le 200 Go

Le forfait Orange 5G 150 Go est au prix de 29,99 € par mois pendant un an puis 44,99 € par mois et le forfait 220 Go 5G est au prix de 49,99 € par mois puis 64,99 €.



D'autres abonnements mobiles sont proposés, sans smartphone associé, par la concurrence comme Sosh avec ses 2 forfaits 100 Go et 120 Go à 15,99 € et 19,99 € par mois, ou Free Mobile et son forfait 110 Go à 13,99 € par mois, ou encore RED avec ses 3 forfaits 1, 100 et 200 Go à respectivement 5, 15, et 20 € par mois et enfin B&You avec ses forfaits 1, 100 et 200 Go à respectivement 4,99, 14,99 € et 19,99 € par mois.