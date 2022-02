Orange : le bénéfice net plonge sur l'année 2021

Sur l'ensemble de l'année 2021 et à l'échelle mondiale, le chiffre d'affaires d'Orange à 45,5 milliards d'euros est en progression de 0,8 % sur un an. Le groupe met en avant une performance soutenue par les résultats dans la zone Afrique et Moyen-Orient (+10,6%), ainsi que la forte hausse des ventes d'équipements (+8,5 %).

Orange souligne des objectifs financiers atteints pour 2021

Hors Espagne, les ventes d'Orange progressent de 2,6 % en Europe (le groupe est présent dans huit pays en Europe) et de 0,5 % pour le secteur des entreprises. En Espagne, le chiffre d'affaires est en recul de 4,7 % à 4,7 milliards d'euros. La France est le principal marché du groupe avec un chiffre d'affaires annuel de 18,1 milliards d'euros en baisse de 1,6 %. Ce recul est expliqué par la baisse des cofinancements du réseau Fibre par rapport à 2020.

Le résultat net s'établit à 778 millions d'euros, contre 5,05 milliards d'euros en 2022. Le bénéfice net d'Orange pour 2021 (part du groupe) ressort à 233 millions d'euros, contre 4,8 milliards d'euros en 2020 (et 3 milliards d'euros en 2019). Orange pointe du doigt une baisse du résultat d'exploitation avec principalement la dépréciation de 3,7 milliards d'euros de ses actifs en Espagne, et par ailleurs un produit d'impôt de 2,2 milliards d'euros comptabilisé fin 2020.

Les performances commerciales en France

En France et dans le mobile, Orange a enregistré 132 000 ventes nettes au quatrième trimestre 2021 pour des forfaits grand public avec un total qui franchit la barre des 20 millions d'abonnés au 31 décembre 2021. Malgré un niveau de concurrence dit très élevé, le groupe précise avoir enregistré le plus faible taux de résiliation pour un quatrième trimestre depuis quatre ans.

Résultats d'Orange pour la France au quatrième trimestre 2021

Dans le fixe, ce sont 351 000 ventes nettes pour la fibre optique au quatrième trimestre et pour 1,4 million de nouveaux clients fibre sur l'année 2021. Plus de 53 % des nouveaux clients fibre sont des nouveaux clients pour Orange. C'est un total de 5,95 millions de clients FTTH au 31 décembre (+32 % sur un an), mais Orange a déjà communiqué sur plus de 6 millions de clients FTTH en France début 2022.

Le nombre de foyers raccordables FTTH est en hausse de 26 % sur un an à 28,8 millions. Le nombre d'abonnés xDSL est de 6,2 millions au 31 décembre 2021, avec une baisse de 15 % sur un an, tandis que 77 000 clients profitent d'une solution de type 4G fixe.