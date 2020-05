Sabotage chez Orange : fibre optique coupée et des dizaines de milliers de clients impactés

La région parisienne et le Val de Marne en particulier ont connu d'importantes perturbation d'accès aux réseaux télécom chez l'opérateur Orange et dans une moindre mesure chez les autre opérateurs.

Dans l'après-midi de mardi, Orange évoquait un sabotage et la dégradation de câbles de fibre optique et Le Parisien en dit plus sur l'incident qui impacté 34 000 clients fixes, 12 000 clients professionnels et 70 000 clients mobiles dans le Val de Marne.

Actes de #vandalisme à @mairieivry et @mairievitry avec des câbles sectionnés impactant le réseau #fibre d'Orange (téléphonie, internet) pour de très nombreux clients dans plusieurs communes du @valdemarne_94 et une partie de Paris. pic.twitter.com/nfppYrKgz0 — OrangeIDF (@OrangeIDF) May 5, 2020

Des faisceaux de fibre optique ont été sectionnés dans la matinée de mardi à Ivry-sur-Seine, puis dans l'après-midi à Vitry-sur-Seine, à l'aide d'une disqueuse et par une même personne.

Orange a déposé plainte et commencé les travaux de réparation à Ivry, avec un rétablissement prévu ce jour, tandis que l'évaluation est toujours en cours à Vitry, ce qui pourrait donc prolonger le complet retour à la normale.

L'hébergeur Scaleway (filiale de Free) a été particulièrement touché, avec des interruptions d'accès pour deux de ses datacenters. Son directeur général, Arnaud de Bermingham, évoquait mardi "une dizaine de points de coupure sur 5 communes", "du jamais vu en 20 ans de métier".