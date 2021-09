Bon plan Orange et Sosh en vente flash

Ce n'est plus la Fête de la Musique, mais Orange relance une vente flash comme en juin dernier. Elle concerne également Sosh.

Dans le cadre d'une vente flash jusqu'au 3 octobre prochain, les clients Orange et Sosh avec forfait mobile ou fixe peuvent bénéficier d'une offre Deezer Premium sans engagement à 1 € par mois pendant six mois (puis 9,99 € par mois).

Une telle promotion n'est pas une première pour Orange et le service de streaming de musique Deezer. Elle avait déjà fait une apparition à l'occasion de la Fête de la Musique. Elle est réservée aux clients n'ayant pas souscrit l'option au cours des 12 derniers mois.

En son haute qualité et sans publicité, ce sont ainsi quelque 73 millions de titres de musique à disposition sur tous les appareils (smartphone, tablette, PC, ordinateur Mac…). Même la TV d'Orange est concernée via l'application Deezer.

Deezer Premium permet d'écouter les titres de son choix et télécharger les favoris pour une écoute hors connexion. À souligner que le son Haute Fidélité avec compression audio sans perte fait partie l'offre Deezer HiFi (FLAC 16 bits et bitrate moyen de 1411 kbps), mais pas Deezer Premium (MP3 et 320 kbps).