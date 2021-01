Orange et Sosh en promotion pour le début d’année 2021 sur la fibre et le mobile !

Le bon plan du jour concerne l'opérateur internet Orange et sa filiale Sosh. Le groupe lance une nouvelle opération promotionnelle dans laquelle vous pourrez trouver la fibre Orange à 24,99 € par mois seulement, pendant 12 mois puis l'abonnement passera à 41,99 € par mois. Ce forfait est sous engagement d'un an. Cette promotion est valable jusqu'au 3 février 2021.

En choisissant le forfait internet Livebox Fibre d'Orange, vous pourrez profiter d'un haut débit avec jusqu'à 400 Mbit/s en téléchargement et 400 Mbit/s en envoi. De plus, le raccordement à la fibre est offert. Vous aurez accès également à la nouvelle Livebox 5 qui est dotée du Wi-Fi intelligent. Mais ce n'est pas tout, le forfait propose aussi plus de 150 chaînes TV et les appels illimités vers les fixes de 100 destinations internationales. Enfin, l'offre prend en compte un décodeur TV UHD 4K avec des frais s'élevant à 40 € pour son activation.



Du côté de Sosh, l’offre est à 19,99 € par mois pendant 1 an puis 29,99 €. L’offre est sans engagement et valable jusqu’au 3 février 2021.

En choisissant le forfait internet Fibre de Sosh, vous pourrez profiter d'un haut débit avec jusqu'à 300 Mbit/s en téléchargement et 300 Mbit/s en envoi. De plus, le raccordement à la fibre est offert. Vous aurez accès également à la Livebox 4. Mais ce n'est pas tout, le forfait propose aussi les appels illimités vers les fixes de 100 destinations internationales. Enfin, il est possible de se faire rembourser les frais de résiliation à hauteur de 100 €.



Pour les forfaits mobiles, Orange a également baissé ses prix avec notamment le forfait mobile 4G 70 Go à 19,99 € par mois pendant 1 an puis 34,99 € par mois avec un an d’engagement.

Le forfait comprend les appels et sms illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France en plus de 70Go utilisables en France métropolitaine et en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre. L’offre est également valable jusqu’au 3 février 2021.





Enfin, le choix d’un forfait mobile Orange vous permet de bénéficier de réductions importantes sur vos smartphones, comme le Samsung A42 5G à 1€ avec le forfait mobile 100Go 5G + OCS mobile offert pendant 6 mois. Vous retrouverez les conditions d’éligibilité sur le site officiel. Vous pourrez également bénéficier de 300€ de remise du 6 au 19 janvier 2021, par exemple sur le Reno4 Pro si vous optez pour le forfait mobile en plus du téléphone.