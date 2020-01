Orange : Stéphane Richard promet de la 5G à prix attractif

Comme lors de la bascule de la 3G vers la 4G, les opérateurs devraient tenter de valoriser leurs offres, en présentant des forfaits mobiles spécifiques pour assurer une compatibilité avec la nouvelle génération de réseaux de télécommunications s'affichant à des tarifs révisés à la hausse.

C'est d'ailleurs le discours tenu par les principaux opérateurs depuis quelques années : la 5G implique des investissements dans les infrastructures réseau qui devront être amortis via une hausse du tarif des offres.

Stéphane Richard a toutefois tenu à rassurer en insistant sur le fait qu'Orange souhaite faire de la 5G une technologie attractive : l'opérateur devrait commercialiser ses premières offres autour du moins de juin 2020 avec des tarifs très proches des offres actuelles en 4G. Le PDG d'Orange évoque un "modèle vertueux" dans lequel l'utilisateur aura "plus pour plus", comprenez plus de services pour un peu plus cher.

Reste à savoir à quel prix Orange considère qu'un forfait 5G se montre "attractif", d'autant que pour les utilisateurs, cela impliquera un investissement : il faudra un smartphone compatible 5G pour profiter d'un réseau qui s'annonce de toute évidence peu développé d'ici cet été...

