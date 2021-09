Transformer sa Livebox en console de jeu, voilà ce que propose actuellement l'opérateur Orange à ses abonnés. L'opérateur historique propose ainsi un pass Jeux Vidéo gratuit pendant 2 mois, une offre de découverte accessible directement sur le canal 32 du décodeur et qui nécessite une activation.

[#Gratuit] Plus besoin d'avoir une console dernier cri pour jouer après le travail. La TV d'Orange se transforme en console "next-gen". 250 jeux en illimité et tout ça ?????? pendant 2 mois ???

RDV directement sur le canal 3️⃣2️⃣ de votre TV d'Orange. pic.twitter.com/7BI6TN7Uly — TV d'Orange (@tvorange) September 2, 2021

L'offre promotionnelle permettra de découvrir les différents types de jeux proposés au sein du service, qui sera ensuite facturé 14,99€ par mois au-delà des deux mois d'essai gratuits. Pour profiter de l'offre, il faudra activer le service avant le 12 septembre prochain, aucun engagement n'étant imposé, ni pendant l'essai ni ensuite.

Au menu du Pass Jeux Vidéo, plus de 250 titres accessibles en illimité depuis son téléviseur, PC, TV d'Orange et même depuis une application mobile dédiée. Orange propose même de commander une manette spéciale produite par Nacon, toute manette PS3/4 ou Xbox étant également compatible.

Pour l'aspect "Next Gen", on repassera, néanmoins le catalogue s'annonce assez varié pour offrir quelques heures de détente. Reste que le prix facturé une fois la période d'essai terminée pourrait en refroidir plus d'un : différents services de Cloud Gaming bien plus fournis et offrant des titres plus intéressants sont déjà proposés au public à des prix identiques ou inférieurs.