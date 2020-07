Bon plan : l'ordinateur de jeu One Netbook OneGx1 à prix réduit dans sa version 4G, mais aussi Wi-Fi !

Le bon plan du jour concerne le One Netbook OneGx1 qui est un ordinateur portable de jeu de poche qui supporte la 4G ou le Wi-Fi selon sa version. Pour la version 4G, vous pourrez donc utiliser une carte SIM. Cet ordinateur de jeu exploite un SoC quad-core Intel Core i5-10210Y avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage internet. Pour les performances graphiques, vous pourrez compter sur le GPU Intel UHD Graphics.

De plus, cet ordinateur de jeu propose un écran Sharp IPS de 7 pouces qui permet une résolution de 1920 px x 1200 px. Pour la connectivité sans fil, la version Wi-Fi bénéficie du Wi-Fi 6. Le One Netbook OneGx1 est alimenté par une batterie de 12000mAh, ce qui permet à cet ordinateur de jeu jusqu'à 11 heures de lecture vidéo.

Vous pourrez retrouver l'ordinateur portable de jeu One Netbook OneGx1 à 963 € grâce au coupon GKBGx1164G dans sa version 4G, mais aussi à 896 € dans sa version Wi-Fi avec le coupon GKBGx116Wifi. La livraison est gratuite.





Enfin, vous pourrez retrouver d'autres produits en promotion chez Geekbuying :