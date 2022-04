Ventes de PC : vers une baisse annuelle après deux ans en surchauffe

La pandémie de coronavirus a poussé au télétravail et à l'école à distance, ce qui a contribué à faire grimper les ventes d'ordinateurs (surtout portables), alors que le marché tendait jusque-là plutôt à la baisse.

Après deux années avec des croissances de plus de 10%, la demande se tasse et le recul des ventes pourrait être plus fort que prévu. Les analystes de Morgan Stanley ont corrigé leurs estimations et évaluent une chute de 6% des ventes, contre 4% précédemment.

Cela ne fait pas les affaires des grands noms du secteur qui ont vu leur cours en Bourse reculer sensiblement ces dernières semaines, de l'ordre de 10%, hors événements exceptionnels comme les 10% de prise de contrôle de Warren Buffett sur HP qui ont redonné des couleurs au titre.

Si la fermeture des boutiques et la pénurie de composants n'avaient pas freiné la demande en 2020 et 2021, la montée des prix du fait de l'inflation risque d'accélérer le coup de frein déjà amené par un début de saturation du marché grand public, tandis que le segment professionnel devrait rester atone.

Mais même avec un recul de 6%, les ventes de PC resteront fortes du fait des niveaux élevés atteints en 2021, laissant le marché largement au-dessus des 300 millions d'unités, note le site Les Echos.