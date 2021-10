Ortur Aufero Laser 1 : le graveur de pointe en promotion à moins de 200 €

Le Ortur Aufero Laser 1 est un graveur / laser qui est préassemblé et très facile à installer. Le montage se fait en quelques minutes et le site officiel offre pour vous aider une multitude de vidéos tutoriels.



Mais ce n'est pas tout, le forum officiel est fort de 20 000 membres, tous prêts à vous aider. L'avantage de cette machine est le choix entre trois types de module laser. Il est d'ailleurs très facile de changer de tête en fonction de vos besoins : fine gravure ou grosse découpe.

La première option est accompagnée du module LU-2-2 qui offre une puissance de 1600 mW avec une précision de 0,007 x 0,006 mm, idéal pour de la gravure. Le deuxième est le LU-2-SF avec 5500 mW pour une précision de 0,12 x 0,15 mm qui est plus efficace pour découper. Pour finir, le module LU-2-4-LF qui offre une puissance de 5500 mW avec une précision de 0,17 x 0,25 mm pour une plus grande profondeur de champ.

Le Ortur Aufero Laser 1 est équipé de la dernière carte mère 32 bits pour une gravure plus rapide et plus précise. De plus, il est pourvu de plusieurs sécurités qui permettent de graver en toute confiance telles que l'arrêt automatique en cas de déplacement involontaire, ou lors d'un plantage du PC ou de début d'incendie.

Le Ortur Aufero Laser 1 est compatible avec les logiciels Laser GRBL ou LightBurn, de très bons logiciels faciles d'accès. De plus, il offre une surface de gravure de 180 x 180 mm sachant qu'il est possible de faire une longueur différente avec l'option laser linkage.

Aujourd'hui seulement, vous trouverez le Ortur Aufero Laser 1 au prix réduit de seulement 198 € pour le module 1 avec la livraison gratuite et rapide depuis la Belgique. A noter que vous bénéficiez d'une garantie de retour de 30 jours.

Mais en plus, vous avez la possibilité de gagner le YRR 2.0 Rotary Roller d'une valeur de 60 € qui permet de graver des formes cylindriques. Chaque jour, un gagnant se verra octroyer le gros lot !