Le graveur Ortur Laser Master 2 Pro à prix CASSÉ

Madethebest, spécialiste de la gravure et de l'impression 3D, met en avant aujourd'hui le graveur Ortur Laser Master 2 Pro affiché en promotion.

Madethebest est un site web professionnel axé sur les graveurs laser et les imprimantes 3D. Il est un des distributeurs officiels de la marque Ortur et sera une des plateformes où l’on trouvera le futur Ortur Laser Master 3. De plus, le site propose la livraison gratuite sans surcoût de TVA.

Revenons donc sur le Ortur Master 2 Pro LU2-10A qui est un graveur laser de type semi-professionnel et facile d’utilisation. Livré en kit, il ne faut que quelques minutes pour pouvoir l’installer. Il propose une surface de travail de 400x400 mm et est équipé d’un laser LU2-10A avec un écran de protection. Le graveur est fourni avec une chaîne de câble ainsi qu’un bouton d’arrêt d’urgence.

Avec sa focale optimisée, il découpe du bois jusqu’à 20 mm d’épaisseur et des feuilles d'acrylique de 30 mm. Le Ortur peut aussi découper du Plexiglas, du papier, du carton... La vitesse de gravure est annoncée à 15 000 mm/min. Pour finir, sa tête est accompagnée d’un air assist pour offrir une découpe plus régulière et sans brûlure !

Sur Madethebest, plusieurs modèles du graveur sont mis en vente à prix réduit :



Vous trouverez d'autres produits en promotion sur cette page dédiée.