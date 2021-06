Le graveur laser Ortur Laser Master 2 Pro en promotion

Alors que le marché de l'impression 3D s'intensifie chez les particuliers, on voit également celui des lasers et CNC évoluer à grands pas. La marque Ortur compte ainsi se faire un nom dans le domaine avec son Laser Master 2 Pro.

Ortur est une marque qui se fait un nom chez les makers, grâce d'une part à ses imprimantes 3D, mais également par ses graveurs laser.

La marque vient d'annoncer une opération spéciale autour de son Laser Master 2 Pro, un graveur laser à l'orientation semi-professionnelle. Il s'agit d'un graveur offrant une surface de travail de 400x400 mm. Il est équipé d'un laser LU2-4 2A de seconde génération.

Grâce à sa focale optimisée, il est possible de découper du bois jusqu'à 4 mm d'épaisseur et de proposer des motifs plus fins en optimisant les gris et transitions. La vitesse de gravure est annoncée à 10 000 mm/min. Le graveur propose une chaine de câble ainsi qu'un bouton d'arrêt d'urgence. En outre, la zone de gravure est protégée par un bouclier amovible.

Le prix du Laser Master 2 Pro est actuellement de seulment 399$ (326€) au lieu de 499$ (408€) avec le code ORTURPRO pendant tout le mois de juin 2021, avec la livraison gratuite depuis la Belgique assurée par UPS. Par ailleurs, chaque jour, les 5 premières commandes profiteront en cadeau d'un Ortur YRR2.0, un rouleau motorisé permettant de graver sur des objets cylindriques.